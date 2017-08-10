Куба считает неоправданной мерой высылку своих дипломатов из США

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Власти Кубы считают "неоправданной и безосновательной" высылку своих дипломатов из Вашингтона в ответ на несколько инцидентов с американцами в Гаване, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление МИД.

Министерство заявило, что уже начало "всестороннее, экстренное, имеющее первоочередное значение расследование по указанию руководства кубинского правительства". Для изучения инцидентов министерство учредило экспертный комитет, кроме того были усилены меры безопасности около посольства США и дипломатических резиденций.

"Куба во всем мире считается безопасным направлением для путешественников и иностранных дипломатов, в том числе для граждан США", — сообщил МИД.

Ранее сообщалось, что госдепартамент США выслал двух дипломатов из кубинского посольства в Вашингтоне после нескольких инцидентов на Кубе, подробности которых не раскрываются. Официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что США расследуют инциденты с американцами на Кубе, которые привели к неким "физическим симптомам", однако природу инцидентов она прояснить не смогла.

По данным агентства, инциденты затронули пять дипломатов, а также их супругов. Как отмечает агентство, расследование проводят Дипломатическая служба безопасности и ФБР.

США и Куба в 2015 году после более чем 50 лет восстановили дипломатические отношения и открыли работу диппредставительств в Гаване и Вашингтоне.