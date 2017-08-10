Из зоны бедствия в Китае эвакуировали около 130 иностранных туристов

ПЕКИН, 10 авг — РИА Новости, Анна Раткогло. Власти Китая в результате операции по ликвидации последствий мощного землетрясения в юго-западной провинции Сычуань вывезли из зоны бедствия 126 иностранных туристов, сообщило в четверг Центральное телевидение Китая.
Уточняется, что всего властям удалось эвакуировать более 60 тысяч туристов.
МИД Китая ранее сообщил, что среди пострадавших при землетрясении несколько иностранцев, но их гражданство и число не уточнялось. Агентство Синьхуа в свою очередь сообщило, что среди пострадавших — граждане Франции и Канады.
Российское посольство в Пекине после тщательной проверки сообщило, что россиян среди пострадавших нет, при этом также подчеркивалось, что, по официальным данным, в день трагедии граждан России в районе бедствия не было.
Отголоски землетрясения в Китае ощутили и некоторые жители верхних этажей многоэтажных домов в Новосибирске. Некоторые горожане в соцсетях сообщали, что у них качались люстры и листья комнатных растений.
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Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 (16.19 мск) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда составила 7. После этого было зафиксировано более тысячи афтершоков. Жертвами бедствия стали 19 человек, пострадали еще 343.
Землетрясение произошло в популярном туристическом месте в районе Национального парка Цзючжайгоу, внесенном в список мирового наследия ЮНЕСКО. Это крайне популярное туристическое направление в Китае.
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