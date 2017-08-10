Губернатор Гуама заявил, что жители архипелага не паникуют из-за угроз КНДР

ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. На Гуаме опасаются в связи с угрозами со стороны КНДР, но не паникуют из-за них, заявил в среду губернатор этого американского архипелага в Тихом океане Эдди Калво.

Отношения США и КНДР серьезно обострились в последние сутки — Центральное телеграфное агентство Кореи передало, что Пхеньян рассматривает возможность ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам. В ответ американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнём и яростью" в случае угрозы для США.

"У населения Гуама нынешние угрозы КНДР вызывают опасения, но не панику", — заявил Калво в эфире Fox News.

Губернатор напомнил, что "с 2013 года это третий или четвертый раз, когда Пхеньян угрожает непосредственно Гуаму". Он призвал всех "сохранять спокойствие и жить своей обычной жизнью".

В то же время Калво призвал политиков "при принятии решений понимать, что война — это самый последний способ".

В ходе беседы сложилось впечатление, что телеведущий, находившийся в студии в континентальной части США, встревожен гораздо больше, чем губернатор, который давал интервью из своего кабинета по видеосвязи. "Я приглашаю вас на Гуам, здесь все в порядке", — завершил разговор Калво.