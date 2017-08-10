NBC: США подготовили план превентивного удара по пусковым площадкам в КНДР

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Министерство обороны США подготовило план превентивного удара по площадкам, с которых совершаются ракетные пуски в КНДР, на случай, если американский президент Дональд Трамп издаст соответствующий указ, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в вооруженных силах.

Ключевым моментом в плане, по данным источников, значится атака с применением стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer с базы "Андерсен" на острове Гуам. Ее целью, как отмечают собеседники телеканала, могут стать около двух десятков площадок для ракетных пусков, для испытаний и объектов технического обеспечения.

Отношения США и КНДР серьезно обострились в последние сутки — Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Пхеньян рассматривает возможность нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам. В ответ американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнём и яростью" в случае угрозы для США.

На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.

В июле стратегические бомбардировщики США вместе с самолетами Южной Кореи и Японии провели полеты у границ КНДР в ответ на последние ракетные испытания Пхеньяна. На видеокадрах, размещенных пресс-службой ВВС Тихоокеанского командования США, видно, как один из самолетов сбрасывает учебный боеприпас. Где именно проходил полет не уточняется, но телеканал Fox News сообщает, что он проводился рядом с демилитаризованной зоной, которая разделяет Южную Корею и КНДР.

Самолет B-1B Lancer — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Может нести до 56 тонн ракет и бомб. Самолет был разработан для маловысотного прорыва ПВО посредством полета на сверхмалых высотах с огибанием рельефа местности, что отличает его от бомбардировщика B-52, который может нести ядерное оружие.