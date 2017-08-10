Джакарте передали группу из 17 индонезийцев, сбежавших от ИГ*

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Группа из 17 граждан Индонезии, приехавших в сирийский город Ракка, чтобы жить под властью террористической группировки "Исламское государство"*, но впоследствии покинувшая город, передана индонезийским властям, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как заявил агентству представитель сирийских курдов Омар Аллуш (Omar Alloush), индонезийцы были переданы властям во вторник на сирийско-иракском пограничном переходе. По его словам, индонезийцы, среди которых были мужчины, женщины и дети, просили вернуть их домой. Иракские власти пока не подтвердили эту информацию.

По данным агентства, два года назад семья индонезийцев из 17 человек покинула Джакарту, чтобы приехать в Сирию и жить под властью ИГ* в Ракке. Столкнувшись с реальностью жестокости и террора, они решили сбежать из самопровозглашенного халифата.

"Столица" самопровозглашенного "халифата" ИГ Ракка расположена на севере Сирии (в 160 километрах к востоку от Алеппо) на берегу Евфрата, в ней проживают порядка 300 тысяч человек. Город был захвачен боевиками в 2013 году. После перехода города в руки террористов правительственные войска неоднократно пытались его отбить, в том числе с помощью авиации, но безуспешно. В 2014 году сирийская армия потеряла контроль над всей провинцией Ракка. По оценкам экспертов, в настоящий момент в Ракке могут базироваться от трех тысяч до четырех тысяч боевиков.

В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению сирийского города Ракка, оплота ИГ. В начале июля в коалиции сообщили, что "Сирийские демократические силы" прорвали оборону боевиков в старом городе.

*Террористическая организация, запрещенная в России