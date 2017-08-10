Задержанные в Косово россияне вернулись в центральную Сербию

БЕЛГРАД, 10 авг – РИА Новости. Задержанные властями самопровозглашенной республики Косово шесть граждан России покинули территорию края и въехали в центральную Сербию, сообщил РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Белграде Юрий Пичугин.

Полиция самопровозглашенного Косово сообщила ранее, что шесть граждан России и пятеро сербов были задержаны во вторник за незаконное пересечение границы со стороны Сербии. Вечером в среду суд самопровозглашенной республики приговорил граждан России к штрафу за незаконное пересечение границы, после чего они были выпущены на свободу.

"Ситуация с задержанными в Косово россиянами разрешилась. В соответствии с решением суда города Подуево они оплатили штраф и покинули территорию края в сопровождении представителя канцелярии в Приштине посольства России в Сербии", — сообщил российский дипломат.

Родственники задержанных также сообщили РИА Новости, что россияне после уплаты штрафа за незаконное пересечение границы самопровозглашенной республики Косово отпущены на свободу. "Сегодня состоялся суд, каждый заплатил штраф в размере 250 евро и их отпустили", — сказала дочь одной из задержанных Наталья Шепелева.

Она также сообщила, что россияне прибегли к услугам местных адвокатов, которые за вознаграждение в 3 тысячи евро пообещали помочь, однако, получив деньги, ничего не сделали.

Албанские власти Косово в одностороннем порядке провозгласили независимость края от Сербии в 2008 году. Сербия, Россия и многие другие страны мира не признают косовский суверенитет. Для ряда стран, в первую очередь не признающих независимость Косово, местные власти ввели визовый режим — чтобы въехать в непризнанную республику, им нужно получать косовскую визу или иметь действующую шенгенскую визу.