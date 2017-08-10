У берегов Флориды разбился американский истребитель

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Американский истребитель Northrop F-5 потерпел крушение в ходе тренировочного полета у побережья штата Флорида, пилот эвакуировался, говорится в заявлении ВМС США.

Сообщения о крушении самолета поступили около 12.40 по местному времени (19.40 мск). По данным ВМС, самолет упал "в океане, во время тренировочного полета". Пилот успешно эвакуировался и был найден представителями Береговой охраны.

Проводится расследование инцидента, пилот доставлен в больницу для проведения обследования.