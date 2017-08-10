CNN сообщил, что российский военный самолет пролетел над Белым домом

ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. Российский военный самолет пролетел в среду над Капитолием, Пентагоном, Белым домом и другими президентскими резиденциями, а также секретным правительственным бункером под Вашингтоном, совершая согласованный с США полет в рамках Договора по открытому небу, сообщает телеканал CNN.
Источники CNN подтвердили, что речь идет о самолете Ту-154, маршрут был согласован с американскими властями, а на борту находились представители ВВС США.
Кроме того, этот же самолет совершил в среду полет над городом Бедминстер (штат Нью-Джерси), где сейчас на отдыхе находится президент США Дональд Трамп, а также над гольф-клубом Трампа в штате Вирджиния, над президентской резиденцией Кэмп-Дэвид и над секретным правительственным бункером Маунт-Уэзер под Вашингтоном, добавляет телеканал.
В профильном подразделении Пентагона CNN заявили, что не могут называть объекты наблюдения, пока полет не завершится. В ведомстве лишь напомнили, что за 15 лет действия договора были совершены около 1,2 тысячи полетов.