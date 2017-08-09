США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

"Вызвало отторжение". Захарченко отказался от названия "Малороссия"

Сюжет:
Создание государства Малороссия (45)
23:5409.08.2017
(обновлено: 23:55 09.08.2017)
042630
© РИА Новости / Игорь МасловПерейти в фотобанкГлава ДНР Александр Захарченко во время брифинга в Донецке. Архивное фотоГлава ДНР Александр Захарченко во время брифинга в Донецке. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Название "Малоросия" вызывает у общественности отторжение, поэтому в случае создания нового государства-правопреемника Украины оно будет называться иначе, рассказал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Дискуссия о создании Малороссии продолжается, заявил Захарченко
"Уже сейчас можно сказать, что названия "Малороссия" не будет, поскольку оно вызывает у многих отторжение", — говорится в заявлении Захарченко, распространенном его пресс-службой. При этом, по словам главы ДНР, дискуссия была начата не зря, так как поступило много предложений и комментариев на эту тему.

"Идея переучреждения государства, ввергнутого в глубокий экономический и политический кризис и не предпринимающего попыток проведения кардинальных реформ по федерализации страны и поиску путей выхода из коллапса, получила широкую поддержку", — добавил Захарченко. Он отметил, что Киеву стоит задуматься о своей нынешней "убийственной" политике, поскольку дальнейшее ее ведение может привести к развалу страны.

Правопреемник Украины

Центральный офис компании Siemens в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Восточный комитет немецкой экономики против ухода Siemens с рынка в России
О создании нового государства — Малороссии — Захарченко объявил 18 июля. Согласно проекту конституции, страна должна стать федерацией с широкими полномочиями регионов, а вопросы бюджета, обороны и спецслужб останутся в ведении центральных органов власти.

Как заявил глава ДНР, создание Малороссии поможет остановить гражданскую войну на юго-востоке Украины и позволит вывести страну из тупика. Он отметил, что новое государство будет образовано на три года, которые в республике назвали переходным периодом.

"Нас должны поддержать жители регионов. Этот выход возможен при условии, если международное сообщество поддержит идею. Предлагаем учредить государство Малороссия", — добавил Захарченко.

Личная инициатива

В Кремле назвали идею создания Малоросии личной инициативой главы самопровозглашенной ДНР.

Надежда Савченко. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Савченко назвала идею создать Малороссию "криком о помощи"
"Заявление Захарченко… является его личной инициативой, в Москве об этом узнали сегодня утром из СМИ. Мы остаемся приверженными минским договоренностям", — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом помощник президента Владислав Сурков провел встречу экспертов, на которой дал оценку идее Захарченко. Об этом сообщил РИА Новости один из участников совещания, глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Главное здесь то, что Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность. За всю Украину, а не за ее часть. То есть на Украине идет гражданская война между людьми, которые по-разному видят будущее своей страны", — привел Чеснаков слова Суркова.

Европа против

Александр Лукашевич. Архивное фото
© РИА Новости
Лукашевич: проект создания Малороссии не стыкуется с Минскими соглашениями
Франция призвала Россию осудить проект Захарченко как идущий вразрез с минскими соглашениями. "Мы призываем Россию осудить этот факт, нарушающий Минские соглашения и предающий дух переговоров в нормандском формате. Россия должна активизировать усилия, чтобы добиться прекращения конфликта", — сказала официальный представитель МИД Франции Агнес Ромате-Эспань.

Аналогичное заявление сделали в правительстве ФРГ. "Мы ожидаем, что Россия немедленно также осудит этот шаг и не выразит ему ни уважения, ни признания. Позиция правительства ясна: решение конфликта на и вокруг Украины может быть достигнуто только путем переговоров. Это предполагает реализацию минских договоренностей", — говорилось в сообщении немецкого кабмина.

Евросоюз также призвал Москву дистанцироваться от заявлений о создании Малороссии как противоречащих целям Минских соглашений.

"ЕС ожидает, что Россия однозначно дистанцируется от заявлений или действий, которые нарушают характер переговоров, в которых она принимает участие, и активизирует усилия по прекращению конфликта", — сообщил представитель ЕС.

Угрозы Порошенко

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Донбасс не вернется под контроль Киева, заявил глава ДНР
Призвала Россию осудить инициативу о создании Малороссии и Украина. "В этом контексте призываем Российскую Федерацию на всех уровнях осудить этот неприемлемый шаг ОРДО (отдельные районы Донецкой области — ред.), который является тотальным нарушением минских соглашений", — написала в Facebook Дарья Олифер — пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Донбассу.

Украинский президент Петр Порошенко ответил на заявление о создании Малороссии обещанием восстановить контроль над Донбассом и Крымом. "Проект "Новороссия" был похоронен. Украина восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом", — процитировал в Twitter слова Порошенко его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

Член президиума генсовета Единой России Франц Клинцевич. Архивное фото
© РИА Новости / Яна Лапикова
Перейти в фотобанк
Клинцевич назвал маниловщиной реакцию Порошенко на идею создания Малороссии
Ранее власти Украины предложили свой план "реинтеграции" Донбасса. Проект, в частности, предусматривает отмену режима антитеррористической операции в регионе и введение военного положения.

Перспективы туманны

Директор Московского бюро по правам человека Александр Брод заявил, что идея создания государства Малороссия вряд ли найдет поддержку международного сообщества, и в целом перспективы этой инициативы "туманны".

"Международное сообщество также не воспримет эти идеи о создании нового государства. Даже если путем референдума и будет создана Малороссия на основе Донецкой и Луганской народных республик, международное сообщество их не признает. Это будет непризнанное государство, которое, как и Абхазию или Южную Осетию, возможно, признают Россия и еще два-три государства", — считает он.

Флаг ЛНР. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
В ЛНР опровергли участие в создании Малороссии
Даже сам глава ДНР в конце июля заявлял, что предложением о создании Малороссии он всего лишь инициировал дискуссию, но окончательных решений еще нет.

"Мы не создавали нового государства, мы предложили дискуссию и сделали свое предложение. Всего за неделю мы получили огромное количество откликов, замечаний, предложений от неравнодушных людей со всей Украины. Большое количество людей поддержали идею переучреждения Украины", — сказал Захарченко.

Комментировать
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена