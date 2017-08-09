"Вызвало отторжение". Захарченко отказался от названия "Малороссия"

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Название "Малоросия" вызывает у общественности отторжение, поэтому в случае создания нового государства-правопреемника Украины оно будет называться иначе, рассказал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

"Уже сейчас можно сказать, что названия "Малороссия" не будет, поскольку оно вызывает у многих отторжение", — говорится в заявлении Захарченко, распространенном его пресс-службой. При этом, по словам главы ДНР, дискуссия была начата не зря, так как поступило много предложений и комментариев на эту тему.

"Идея переучреждения государства, ввергнутого в глубокий экономический и политический кризис и не предпринимающего попыток проведения кардинальных реформ по федерализации страны и поиску путей выхода из коллапса, получила широкую поддержку", — добавил Захарченко. Он отметил, что Киеву стоит задуматься о своей нынешней "убийственной" политике, поскольку дальнейшее ее ведение может привести к развалу страны.

Правопреемник Украины

О создании нового государства — Малороссии — Захарченко объявил 18 июля. Согласно проекту конституции, страна должна стать федерацией с широкими полномочиями регионов, а вопросы бюджета, обороны и спецслужб останутся в ведении центральных органов власти.

Как заявил глава ДНР, создание Малороссии поможет остановить гражданскую войну на юго-востоке Украины и позволит вывести страну из тупика. Он отметил, что новое государство будет образовано на три года, которые в республике назвали переходным периодом.

"Нас должны поддержать жители регионов. Этот выход возможен при условии, если международное сообщество поддержит идею. Предлагаем учредить государство Малороссия", — добавил Захарченко.

Личная инициатива

В Кремле назвали идею создания Малоросии личной инициативой главы самопровозглашенной ДНР.

"Заявление Захарченко… является его личной инициативой, в Москве об этом узнали сегодня утром из СМИ. Мы остаемся приверженными минским договоренностям", — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом помощник президента Владислав Сурков провел встречу экспертов, на которой дал оценку идее Захарченко. Об этом сообщил РИА Новости один из участников совещания, глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Главное здесь то, что Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность. За всю Украину, а не за ее часть. То есть на Украине идет гражданская война между людьми, которые по-разному видят будущее своей страны", — привел Чеснаков слова Суркова.

Европа против

Франция призвала Россию осудить проект Захарченко как идущий вразрез с минскими соглашениями. "Мы призываем Россию осудить этот факт, нарушающий Минские соглашения и предающий дух переговоров в нормандском формате. Россия должна активизировать усилия, чтобы добиться прекращения конфликта", — сказала официальный представитель МИД Франции Агнес Ромате-Эспань.

Аналогичное заявление сделали в правительстве ФРГ. "Мы ожидаем, что Россия немедленно также осудит этот шаг и не выразит ему ни уважения, ни признания. Позиция правительства ясна: решение конфликта на и вокруг Украины может быть достигнуто только путем переговоров. Это предполагает реализацию минских договоренностей", — говорилось в сообщении немецкого кабмина.

Евросоюз также призвал Москву дистанцироваться от заявлений о создании Малороссии как противоречащих целям Минских соглашений.

"ЕС ожидает, что Россия однозначно дистанцируется от заявлений или действий, которые нарушают характер переговоров, в которых она принимает участие, и активизирует усилия по прекращению конфликта", — сообщил представитель ЕС.

Угрозы Порошенко

Призвала Россию осудить инициативу о создании Малороссии и Украина. "В этом контексте призываем Российскую Федерацию на всех уровнях осудить этот неприемлемый шаг ОРДО (отдельные районы Донецкой области — ред.), который является тотальным нарушением минских соглашений", — написала в Facebook Дарья Олифер — пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Донбассу.

Украинский президент Петр Порошенко ответил на заявление о создании Малороссии обещанием восстановить контроль над Донбассом и Крымом. "Проект "Новороссия" был похоронен. Украина восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом", — процитировал в Twitter слова Порошенко его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

Перспективы туманны

Ранее власти Украины предложили свой план "реинтеграции" Донбасса. Проект, в частности, предусматривает отмену режима антитеррористической операции в регионе и введение военного положения.

Директор Московского бюро по правам человека Александр Брод заявил, что идея создания государства Малороссия вряд ли найдет поддержку международного сообщества, и в целом перспективы этой инициативы "туманны".

"Международное сообщество также не воспримет эти идеи о создании нового государства. Даже если путем референдума и будет создана Малороссия на основе Донецкой и Луганской народных республик, международное сообщество их не признает. Это будет непризнанное государство, которое, как и Абхазию или Южную Осетию, возможно, признают Россия и еще два-три государства", — считает он.

Даже сам глава ДНР в конце июля заявлял, что предложением о создании Малороссии он всего лишь инициировал дискуссию, но окончательных решений еще нет.

"Мы не создавали нового государства, мы предложили дискуссию и сделали свое предложение. Всего за неделю мы получили огромное количество откликов, замечаний, предложений от неравнодушных людей со всей Украины. Большое количество людей поддержали идею переучреждения Украины", — сказал Захарченко.