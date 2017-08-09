"Вызвало отторжение". Захарченко отказался от названия "Малороссия"

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Название "Малоросия" вызывает у общественности отторжение, поэтому в случае создания нового государства-правопреемника Украины оно будет называться иначе, рассказал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.
"Идея переучреждения государства, ввергнутого в глубокий экономический и политический кризис и не предпринимающего попыток проведения кардинальных реформ по федерализации страны и поиску путей выхода из коллапса, получила широкую поддержку", — добавил Захарченко. Он отметил, что Киеву стоит задуматься о своей нынешней "убийственной" политике, поскольку дальнейшее ее ведение может привести к развалу страны.
Правопреемник Украины
Как заявил глава ДНР, создание Малороссии поможет остановить гражданскую войну на юго-востоке Украины и позволит вывести страну из тупика. Он отметил, что новое государство будет образовано на три года, которые в республике назвали переходным периодом.
"Нас должны поддержать жители регионов. Этот выход возможен при условии, если международное сообщество поддержит идею. Предлагаем учредить государство Малороссия", — добавил Захарченко.
Личная инициатива
В Кремле назвали идею создания Малоросии личной инициативой главы самопровозглашенной ДНР.
При этом помощник президента Владислав Сурков провел встречу экспертов, на которой дал оценку идее Захарченко. Об этом сообщил РИА Новости один из участников совещания, глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
"Главное здесь то, что Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность. За всю Украину, а не за ее часть. То есть на Украине идет гражданская война между людьми, которые по-разному видят будущее своей страны", — привел Чеснаков слова Суркова.
Европа против
Аналогичное заявление сделали в правительстве ФРГ. "Мы ожидаем, что Россия немедленно также осудит этот шаг и не выразит ему ни уважения, ни признания. Позиция правительства ясна: решение конфликта на и вокруг Украины может быть достигнуто только путем переговоров. Это предполагает реализацию минских договоренностей", — говорилось в сообщении немецкого кабмина.
Евросоюз также призвал Москву дистанцироваться от заявлений о создании Малороссии как противоречащих целям Минских соглашений.
"ЕС ожидает, что Россия однозначно дистанцируется от заявлений или действий, которые нарушают характер переговоров, в которых она принимает участие, и активизирует усилия по прекращению конфликта", — сообщил представитель ЕС.
Угрозы Порошенко
Украинский президент Петр Порошенко ответил на заявление о создании Малороссии обещанием восстановить контроль над Донбассом и Крымом. "Проект "Новороссия" был похоронен. Украина восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом", — процитировал в Twitter слова Порошенко его пресс-секретарь Святослав Цеголко.
Перспективы туманны
Директор Московского бюро по правам человека Александр Брод заявил, что идея создания государства Малороссия вряд ли найдет поддержку международного сообщества, и в целом перспективы этой инициативы "туманны".
"Международное сообщество также не воспримет эти идеи о создании нового государства. Даже если путем референдума и будет создана Малороссия на основе Донецкой и Луганской народных республик, международное сообщество их не признает. Это будет непризнанное государство, которое, как и Абхазию или Южную Осетию, возможно, признают Россия и еще два-три государства", — считает он.
"Мы не создавали нового государства, мы предложили дискуссию и сделали свое предложение. Всего за неделю мы получили огромное количество откликов, замечаний, предложений от неравнодушных людей со всей Украины. Большое количество людей поддержали идею переучреждения Украины", — сказал Захарченко.