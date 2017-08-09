Американский сенатор заявил, что Маккейн голосует под влиянием рака мозга

ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Сенатор-республиканец от Висконсина Рон Джонсон попал под огонь критики после того, как предположил, будто его коллега Джон Маккейн голосует под влиянием развившегося у него тяжелого заболевания — рака мозга.

Маккейн неожиданно для многих подал 28 июля решающий голос в сенате против предложенного республиканцами плана по отмене реформы здравоохранения, проведенной в прошлом демократами. Маккейн проголосовал драматическим жестом руки в присутствии остальных сенаторов, многие из которых эмоционально поддерживали его или выказывали огорчение. Маккейн также заявил о необходимости найти компромисс, а не "протаскивать" судьбоносную реформу голосами парламентского большинства без учета мнения оппозиции.

Джонсона спросили в радиоинтервью, почему Маккейн проголосовал против законопроекта однопартийцев. "Не могу говорить за Джона Маккейна, у него сейчас рак мозга, а голосование прошло в половине второго ночи. Может, что-то из этого повлияло", — ответил Джонсон, которого цитирует CNN.

Впоследствии Джонсон распространил заявление, в котором утверждал, что лишь хотел высказать Маккейну поддержку. "Я разочарован тем, что не смог более красноречиво выразить мою симпатию к Джону Маккейну в том испытании, которому он подвергся. Я очень уважаю его, а голосование прошло в конце дня, который показался долгим всем", — заявил Джонсон.

Представитель Маккейна Джули Таральо назвала заявления Джонсона "странными и глубоко неуместными". "Сенатор Маккейн открыто и ясно говорил о причинах, по которым он проголосовал именно таким образом", — заявила Таральо CNN.

Маккейн после сессии сената уехал в свой штат Аризона на лечение. Сенатору предстоит курс облучения и химиотерапии. Он рассчитывает продолжать работу во время лечения и вернуться в Вашингтон к концу парламентских каникул в начале осени.

Маккейн приехал в конце июля из Аризоны в Вашингтон впервые после получения тяжелого диагноза. Внешность Маккейна изменилась — над левой бровью появился длинный шрам от недавней операции, после которой ему и диагностировали рак — глиобластому. От этой болезни умер в 2009 году другой известный сенатор, Тед Кеннеди.