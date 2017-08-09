СМИ: Трамп дважды в день получает подборку положительных отзывов о себе

ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Советники президента США Дональда Трампа предоставляют главе государства дважды в день подборку с положительными отзывами СМИ о Трампе, утверждает издание Vice со ссылкой на чиновников Белого дома.

По его данным, первая папка, которую неформально называют "пропагандистским документом", ложится на стол президента в 9.30 каждый день, а вторая папка того же содержания — в 16.30. Газета заявляет, что за честь представлять президенту подборку хороших новостей сражались глава аппарата Райнс Прибас и пресс-секретарь Шон Спайсер — оба они покинули Белый дом в июле.

Единственный отзыв, который получали в пресс-службе на эти подборки от начальства, был таков, что нужно больше позитива — к этому добавлялось непечатное ругательство, утверждает Vice.

По данным издания, новости собирают в специальном "военном штабе" Национального комитета Республиканской партии. Начиная с 6 утра каждый рабочий день над этим трудятся 10 человек. Затем в пресс-службе Белого дома упорядочивают результаты и пытаются продвигать положительные отзывы в прессу, а также составляют подборку президенту. Иногда, если лестных заголовков в папке недостаточно, их заменяют фотографиями Трампа в выгодном ракурсе, пишет Vice.

Экс-пресс-секретарь президента Спайсер заявил, что данные статьи неверны, но не сказал, что именно изложено неверно.

Трамп враждует с рядом влиятельных СМИ, называя их "врагами народа" и "оппозиционной партией". Подавляющее большинство американских СМИ поддерживало на выборах соперника Трампа Хиллари Клинтон.

Белый дом в президентство Трампа помимо пресс-релизов ежедневно рассылает журналистам статьи из СМИ, в которых содержатся положительные отзывы об инициативах и действиях Трампа.