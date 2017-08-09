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В мире

СМИ: Трамп дважды в день получает подборку положительных отзывов о себе

23:3109.08.2017
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Советники президента США Дональда Трампа предоставляют главе государства дважды в день подборку с положительными отзывами СМИ о Трампе, утверждает издание Vice со ссылкой на чиновников Белого дома.

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
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По его данным, первая папка, которую неформально называют "пропагандистским документом", ложится на стол президента в 9.30 каждый день, а вторая папка того же содержания — в 16.30. Газета заявляет, что за честь представлять президенту подборку хороших новостей сражались глава аппарата Райнс Прибас и пресс-секретарь Шон Спайсер — оба они покинули Белый дом в июле.

Единственный отзыв, который получали в пресс-службе на эти подборки от начальства, был таков, что нужно больше позитива — к этому добавлялось непечатное ругательство, утверждает Vice.

По данным издания, новости собирают в специальном "военном штабе" Национального комитета Республиканской партии. Начиная с 6 утра каждый рабочий день над этим трудятся 10 человек. Затем в пресс-службе Белого дома упорядочивают результаты и пытаются продвигать положительные отзывы в прессу, а также составляют подборку президенту. Иногда, если лестных заголовков в папке недостаточно, их заменяют фотографиями Трампа в выгодном ракурсе, пишет Vice.

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
© AFP 2017 / Saul Loeb
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Экс-пресс-секретарь президента Спайсер заявил, что данные статьи неверны, но не сказал, что именно изложено неверно.

Трамп враждует с рядом влиятельных СМИ, называя их "врагами народа" и "оппозиционной партией". Подавляющее большинство американских СМИ поддерживало на выборах соперника Трампа Хиллари Клинтон.

Белый дом в президентство Трампа помимо пресс-релизов ежедневно рассылает журналистам статьи из СМИ, в которых содержатся положительные отзывы об инициативах и действиях Трампа.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Vasiliy Vasechkin
Трампу нужно собирать и читать отрицательную подборку о себе, возможно, сможет понять, что он делает хорошо и что плохо.

"Кто похвалит меня лучше всех, тот получит сладкую конфету." м/ф "Зеркальце"
23:45
09.08.2017
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Сергей Астахов
Трампу нужно наладить выпуск десятка-другого новых газет.
И во всех этих газетах его будут хвалить.
Оно и для поднятия настроения пригодно, и по цене недорого...
23:42
09.08.2017
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Андрей Мартынов
Жирик отзывы под заказ пишет.
23:34
09.08.2017
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