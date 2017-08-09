Белый дом: угрозы Трампа в отношении КНДР не были импровизацией

ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Белый дом отрицает, что угрозы президента США Дональда Трампа обрушить на КНДР "огонь и ярость" были импровизацией.

"(Шеф аппарата Белого дома) генерал Келли и другие в команде Совета национальной безопасности были в курсе тона заявления президента до того, как президент его произнес. Слова были его (Трампа — ред.) собственными", — заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Они (сотрудники Трампа — ред.) знали, что президент собирался ответить на угрозы Северной Кореи после санкций твердо, вполне конкретными формулировками", — добавила Сандерс.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации сообщило, что слова президента США Дональда Трампа про "огонь и ярость" в отношении КНДР были "незапланированными" и "спонтанными". Агентство писало также, что Трамп не обсуждал с подчиненными ужесточение риторики в адрес Пхеньяна. Источники агентства были обеспокоены "нежелательным эффектом" заявления Трампа.

Ранее Трамп пригрозил Северной Корее ответить "огнём и яростью" в случае, если с ее стороны будет реальная угроза для США. Позднее агентство Рёнхап сообщило, что военные КНДР изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана.

Ряд политиков в США тоже раскритиковали Трампа: сенатор-демократ Дайэнн Файнстайн заявила, что "помпезные" заявления президента мешают делу, а влиятельный республиканец Джон Маккейн заявил, что подобными угрозами лучше не разбрасываться, не решив предварительно, как их реализовать.

КНДР в июле провела два испытания баллистических ракет "Хвасон-14". По данным США, Южной Кореи и Японии, ракеты являются межконтинентальными. По данным военных РФ, выпущенные КНДР баллистические ракеты были средней дальности. КНДР, в свою очередь, оба раза заявляла об успешном проведении пусков межконтинентальных баллистических ракет.

Совет безопасности ООН в минувшую субботу единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.