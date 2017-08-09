Ущерб от захвата гостиницы в Риге может составить 150 тысяч евро

РИГА, 9 авг — РИА Новости. Приостановка деятельности гостиницы Hotel Garden Palace, которая была захвачена вооруженными людьми, может нанести предприятию-арендатору Sun Seasons убытки в размере 150 тысяч евро, заявил журналистам в среду представитель компании Мартиньш Шмитс.

Отель в центре Риги в ночь на среду захватили неизвестные, по некоторым данным, они были вооружены. Сейчас вход в гостиницу заблокирован, на территории находятся много мужчин в камуфляже. Гостиницей владеет фирма 996 Freecom. У этой фирмы несколько владельцев. А здание под нужды гостиницы арендует предприятие Sun Seasons. И один из совладельцев 996 Freecom, по данным СМИ, с помощью охраны занял здание.

"Сейчас конкретный размер финансовых потерь установить невозможно, пока судебный исполнитель не освидетельствует и не составит акт о нанесенном гостинице вреде. Но речь может идти (об ущербе) от 150 тысяч евро", — сказал Шмитс журналистам.

По его словам, сейчас в помещениях гостиницы находятся пять вооруженных людей, которые запрещают сотрудникам и гостям находиться в ней. В то же время Шмитс прогнозирует, что работу гостиница может возобновить в четверг вечером или в пятницу утром.