В Госдуме назвали бредом слова Саакашвили о планах РФ захватить Белоруссию

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий назвал бредом слова бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о планах России захватить Белоруссию.

Саакашвили считает, что Россия собирается захватить Белоруссию, и операция начнется во время совместных военных учений "Запад". Такое заявление он сделал в интервью агентству BNS, которое цитирует ряд СМИ.

"Тот бред, который говорит Саакашивили о захвате Белоруссии, — это очередная возможность для пиара. Человек без гражданства … сегодня ищет себе пристанище и надеется, что какая-нибудь западная спецслужба снова возьмет его на пропитание, поэтому он и выдает такие "эксклюзивные" политические предсказания", — сказал РИА Новости Водолацкий.

"Нормальному человеку даже комментировать очередной опус Саакашвили не очень-то комфортно", — добавил он.

Депутат отметил, что любой здравомыслящий человек, который разбирается во внешней политике, прекрасно знает отношения России и Белоруссии. "Знает о том, что у нас единственные два государства, имеющие договор о Союзном государстве, у нас единая форма национальной безопасности. У нас давно уже совместные мероприятия Вооруженных сил, у нас небо с Белоруссий прикрывают наши войска ПВО. И многое другое говорит об унификации законодательства двух государств в сфере и национальной безопасности, и информационной безопасности, и других вопросов", — подчеркнул парламентарий.