ОАЭ опровергли сообщения о снятии ограничений на полеты самолётов из Катара

ДУБАЙ, 9 авг — РИА Новости. Управление гражданской авиации ОАЭ опровергло сообщения о снятии ограничений на полёты воздушных судов, зарегистрированных в Катаре, через их воздушное пространство.

Ранее в СМИ появилась информация, что ОАЭ якобы согласились частично открыть воздушное пространство для катарских самолётов.

"Главное управление гражданской авиации ОАЭ опровергает сообщения о разрешении для зарегистрированных в Катаре самолётов пересекать суверенное воздушное пространство страны", — сообщили в управлении.

"Этим самолётам разрешено использовать только воздушное пространство под управлением ОАЭ над международными водами", — говорится в сообщении управления.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, в том числе воздушное, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Они запретили самолетам катарской авиакомпании пересекать воздушное пространство своих стран и совершать туда полеты, распространив запреты на полеты в Катар и на свои авиакомпании. Протестуя против этого решения, Доха обратилась за помощью в ИКАО.