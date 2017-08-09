ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. США расследуют инциденты с американцами на Кубе, которые привели к "физическим симптомам", заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Эти инциденты произошли в конце 2016 года. Мы воспринимаем их очень серьезно и сейчас проводим расследование", — заявила Науэрт на брифинге.

В то же время она не смогла прояснить природу инцидентов, которые привели к "физическим симптомам". "Мы не можем пока сказать о причине или источнике этих инцидентов", — сказала Науэрт, уточнив, что некоторым гражданам США, служащим госдепартамента, была предоставлена возможность поехать лечиться на родину.

Сколько именно американцев пострадали в результате загадочных инцидентов, представитель госдепа отказалась сообщить, как и то, кто именно расследует инциденты.

Также она подтвердила, что в ответ на эти события США попросили покинуть страну двух кубинских дипломатов, работающих в Вашингтоне.

США и Куба в 2015 году после более чем 50 лет восстановили дипотношения и открыли работу диппредставительств в Гаване и Вашингтоне.