Журналисты в США приняли землетрясение в Китае за ядерное испытание КНДР

ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Некоторые журналисты в США приняли землетрясение в Китае за очередное ядерное испытание КНДР, утверждает официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"С этим землетрясением в Китае я получаю от вас множество электронных писем и звонков — не было ли это новое ядерное испытание?" — сказала Науэрт журналистам на брифинге в Вашингтоне. По ее словам, это показывает, в какой степени все обеспокоены ракетной и ядерной программами КНДР.

Северная Корея провела два ядерных испытания в 2016 году. Ядерные испытания могут вызвать сейсмические колебания, но не землетрясения высокой магнитуды.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 по местному времени (16.19 мск) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7. После этого было зафиксировано более тысячи афтершоков.