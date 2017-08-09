МИД Греции обвинил Financial Times в "беспрецедентной лжи" и клевете

АФИНЫ, 9 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министерство иностранных дел Греции обвинило британскую газету Financial Times в "беспрецедентной лжи" и клевете в связи с публикацией о главе греческого МИДа Никосе Котзиасе.

Заявление МИДа касается cтатьи "Судебное решение вызывает опасения по поводу верховенства закона в Греции" с подзаголовком "СИРИЗА обвиняется во вмешательстве в дело и подрыве независимости судебной системы". В статье речь идет о старом иске Котзиаса, поданном в 2010 году против издателей Athens Review of Βooks в связи с публикацией в издании "письма читателя". Котзиас, который тогда был советником премьер-министра Йоргоса Папандреу, потребовал возмещения ущерба на сумму в 250 тысяч евро в связи с клеветой, и греческие суды признали иск обоснованным, хотя и снизили сумму до 10 тысяч евро. Сейчас издатели обвиняют Котзиаса в том, что он якобы стал причиной финансовых проблем издания, хотя проблемы у него начались давно.

"Сегодняшняя необоснованная статья в Financial Times, подписанная госпожой Керин Хуоп (Kerin Hope), распространяет беспрецедентную ложь, направленную на дискредитацию греческого правительства", — говорится в заявлении греческого МИДа в связи с "диффамационной статьей".

В заявлении выделяется "среди другой лжи" три момента.

"Первое. Статья представляет, без какого-либо подтверждений своих утверждений, ложную историю с целью оклеветать министра иностранных дел Котзиаса", — заявил МИД.

"Второе. Газета лжет, что она не получила комментариев по поводу статьи, которая должна была быть опубликована. Правда в том, что 30 июля, после переписки, госпожа Хоуп получила соответствующее письмо от адвоката Котзиаса — Иоанниса Матзураниса. Ложью является, что Котзиас "отказался от комментариев", это нарушает все правила журналистской этики", — говорится в заявлении.

МИД отмечает также, что в статье говорится о независимости судебной системы и якобы угрозам этой независимости со стороны правительства. Как говорится в заявлении, "автор статьи, очевидно, тенденциозно и преследуя свои интересы, принимает все "аргументы" противников правительства как само собой разумеющиеся, несмотря на то, что они были опровергнуты судами всех уровней". "Она попирает решения греческого правосудия, поскольку они ей не по душе, и навешивает политические ярлыки и ложь на Никоса Котзиаса, принимая крайнюю правую фразеологию", — заявил МИД.

МИД вместе с заявлением опубликовал письмо адвоката министра, направленное автору статьи, и отметил, что есть письменное подтверждение, что Хоуп его получила.