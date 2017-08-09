Киев обвинил Россию в изоляции из-за строительства Крымского моста

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. При строительстве моста в Крым Россия перекрыла Керченский пролив и тем самым фактически обрекла Украину на морскую изоляцию, считает замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. Об этом он заявил в интервью изданию "Обозреватель".

Закрытие пролива

"Сейчас этот вопрос исследуется. Такими действиями Россия нарушает все международные нормы. Она фактически обрекает Украину на определенного рода изоляцию морским путем", — сказал он.

В среду с 06:00 до 18:00 в Керченском проливе было ограничено судоходство. В это время в акватории пролива испытали плавучую систему, предназначенную для перевозки и подъема арок судоходного пролета моста в Крым.

"Испытания проводятся в рамках подготовки к морской операции. Программой предусмотрено обязательное тестирование всего оборудования, задействованного в перевозке арочных пролетов, их подъеме и монтаже в проектное положение — на фарватерные опоры", — сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

Капитанов судов заблаговременно предупредили о вводимых ограничениях, что позволило им скорректировать график движения и свести к минимуму время ожидания в месте, где формируются караваны.

По данным администрации порта Керчи, прохода через Керчь-Еникальский канал 9 августа ожидают 38 судов, а это значительно меньше, чем в тех случаях, когда судоходство ограничивают из-за погодных условий.

Глава Минтранса РФ Максим Соколов ранее сообщал, что морская операция по перевозке и установке наиболее габаритных конструкций моста через Керченский пролив — арочных пролетов — пройдет при минимальном ограничении судоходства. По его словам, единовременная приостановка движения по фарватеру не превысит трех суток. Министр также отметил, что сразу после завершения технологических операций канал будет незамедлительно открываться для прохода судов.

Подсчет убытков

На Украине решение ограничить судоходство в Керченском проливе вызвала возмущение. В начале августа стало известно, что Киев готовит иск к Москве из-за строительства моста в Крым. По словам замминистра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка, в настоящее время власти подсчитывают убытки торговых портов, связанные с ограничением судоходства в Керченском проливе.

Реакция Симферополя

"Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России отделяет проблему перекрытия Керченского канала и введение ограничений по хождению судов. Сейчас готовится иск и считаются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами", — сказал чиновник.

В Крыму порекомендовали властям Украины не ограничиваться исками из-за приостановки движения в Керченском проливе, а подавать в суд на каждое достижение России в сфере высоких технологий. С таким заявлением выступил министр внутренней политики, связи и информации Республики Крым Дмитрий Полонский.

"Я считаю, что властям Украины не стоит ограничиваться только этими исками, но и подать в суд на Россию за космические запуски, за разработки в высокотехнологических областях, и вообще — по каждому шагу российского правительства надо подавать иск, тем самым активно пропагандируя и популяризируя эти достижения", — сказал министр.

Политика, а не экономика

Подобные действия Киева в отношении России нужно рассматривать с точки зрения политики, заявил в интервью Sputnik лидер движения "Новая Россия", директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

"Все происходящее между Россией и Украиной, тем более элементы санкционной войны, это, конечно, в первую очередь политика, а не экономика. Россия и Украина и так находятся в низшей экономической точке: Украина сделала выбор в пользу Евросоюза в части выстраивания отношений с точки зрения зоны беспошлинной торговли", — отметил эксперт.

По его словам, вопросы связанные с Крымом, который Украина вообще воспринимает, как временно оккупированную территорию, давно не обсуждаются с точки зрения экономики.

"И санкции, которые вводятся в отношении Крыма — это политические санкции. Более того, эти решения, скорее всего, принимаются не властями Украины, а носят согласованный характер с США и странами Евросоюза", — сказал Исаев, добавив при этом, что вопрос судоходства также воспринимается сквозь политическую призму.

Мелкий укус

Планы Киева подать иск к России из-за ограничения судоходства в Керченском проливе — это проявление обиды, заявил в эфире радио Sputnik политолог, глава экспертно-консультационного совета при главе республики Крым Сергей Михеев.

"Концепт современной украинской государственности — сплошная историческая обида, власти Украины развивают мировоззрение потерпевших, и в этом и заключается серьезный изъян украинской государственной идеи", — считает политолог. Он подчеркнул, что на Украине нет истории успеха, ее место заняла историческая обида, а также призывы к мести.

"Это касается не только моста и Крыма, а всего исторического концепта. Все время что-то не получалось, пропагандируется история неудачников. Это эмоция обиды, поражения и неспособность что-либо сделать", — отметил Михеев.

По его словам, доказательством этого является то, что на Украине прославляют националистов — Бандеру и Шухевича, которые являют собой пример неудачников, закончивших свою жизнь поражением. Политолог добавил, что для строительства успешного государства культивировать историю проигрыша и мести вредно.

"Что же касается моста и судоходства — это частности, проявления этих эмоций, порождающее агрессию, а как следствие — депрессию. Главное, что это никак не изменит ситуацию вокруг моста и Крыма в принципе. Какие-то мелкие укусы киевской власти по силам, но в целом ничего не изменится", — заметил он.