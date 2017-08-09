Фирма Mozilla запустила кампанию по борьбе с фейковыми новостями

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Компания Mozilla запустила проект Mozilla Information Trust Initiative (MITI, "Инициатива Mozilla по информационному доверию") для борьбы с фейковыми новостями, передает агентство Франс Пресс.

Инициатива предполагает финансирование лиц, программ и проектов для пресечения распространения ложной информации.

Компания ведет работу над инструментами для браузера Firefox, которые позволили бы проверять сообщения на достоверность, а также сотрудничает со СМИ, университетами и техническими специалистами для проведения образовательных программ в интернете по этому вопросу.

Борьбу с фейковыми новостями уже объявили несколько интернет-гигантов. После предвыборной кампании в США, которая сопровождалась недостоверными публикациями в СМИ, Facebook объявил "войну" фейковым новостям во всем мире и привлек к сотрудничеству различные американские, немецкие и французские компании, занимающиеся проверкой информации. Основатель общедоступной интернет-энциклопедии Wikipedia Джимми Уэйлс также заявил о запуске новостной онлайн-платформы Wikitribune, на которой волонтеры и журналисты будут проверять новости на достоверность. В свою очередь корпорация Google добавила в поисковый и новостной сервисы механизм проверки сведений.