США выслали двух кубинских дипломатов

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Госдепартамент США выслал двух дипломатов из кубинского посольства в Вашингтоне после нескольких инцидентов на Кубе, подробности которых не раскрываются, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного представителя ведомства.

Собеседник агентства уточнил, что американские власти попросили двух дипломатов покинуть страну в мае, после того, как американцы на Кубе "сообщили об инцидентах, которые вызвали разные физические симптомы". Подробности относительно произошедшего представитель ведомства не сообщил.

По его словам, госдепартамент США не получил определенных объяснений касательно инцидентов, однако напомнил кубинским властям про обязательство защищать иностранных дипломатов. По его словам, кубинское правительство уверило американскую сторону, что проводит расследование инцидентов.