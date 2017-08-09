Захарченко заявил, что отказывается от названия "Малороссия"

ДОНЕЦК, 9 авг — РИА Новости. Идея создания нового государства-правопреемника Украины получила поддержку, но Малороссией в случае появления оно называться не будет, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

"Уже сейчас можно сказать, что названия "Малороссия" не будет, поскольку вызывает у многих отторжение. Поступило много интересных, разнообразных предложений и комментариев, что свидетельствует о том, что эта дискуссия была начата не зря", — говорится в заявлении Захарченко, распространенном его пресс-службой.

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По словам главы ДНР сам проект "получил широкую поддержку". "Киев должен задуматься о том, что дальнейшее ведение такой убийственной политики и недоговороспособность приведут к распаду страны", — добавил он.

Ранее Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство Малороссия, которое призвано стать правопреемницей Украины. Оно должно обладать внеблоковым статусом и проводить курс на восстановление связей с Москвой и присоединение к Союзному государству России и Белоруссии.

В Луганске заявил, что этот проект с ЛНР не обсуждался. Спикер парламента ДНР Денис Пушилин уточнил, что создание Малороссии — лишь идея, которая воспринимается неоднозначно, в том числе и в самой Донецкой народной республике.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Захарченко личной инициативой и напомнил, что Москва привержена минским соглашениям. Российский постпред в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов отметил, что инициатива по Малороссии не вписывается в минский процесс и является ответом на провокационные заявления Киева. Помощник президента России Владислав Сурков назвал главным в идее "воображаемого государства Малороссия" то, что Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность.