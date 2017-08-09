Задержанных на границе с Косово россиян освободили после уплаты штрафа

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Граждане России, задержанные во вторник в Косово за незаконное пересечение границы, отпущены на свободу после уплаты штрафа, рассказала РИА Новости дочь одной из задержанных Наталья Шепелева.

Накануне полиция самопровозглашенной республики Косово сообщила, что шесть граждан России и еще пятеро сербов были задержаны во вторник за незаконное пересечение границы со стороны Сербии. Как ранее сообщила РИА Новости Шепелева, компания из Тольятти — русская жена, муж-серб, их несовершеннолетняя дочь и их русские друзья — ехали в гости к родственникам, когда их задержали.

"Сегодня состоялся суд, каждый заплатил штраф в размере 250 евро и их отпустили", — сказала Шепелева.

По ее словам, несовершеннолетняя девушка, которая была в числе задержанных, на суде не присутствовала, ее полиция отпустила раньше всех. После освобождения российские туристы намерены продолжить своё путешествие и все же навестить родственников, к которым собирались.

"В деревню, где живут бабушка с дедушкой, ведёт всего одна дорога с КПП, на котором проверяют паспорта. У них с документами все было в порядке", — сказала Наталья, добавив, что задержанным россиянам так и не объяснили, за что их увезли в отделение полиции.

Шепелева также сообщила, что россияне прибегли к услугам местных адвокатов, которые за вознаграждение в три тысячи евро пообещали помочь, однако, получив деньги, ничего не сделали. Группу туристов из РФ в итоге освободили по решению суда и после уплаты штрафа.