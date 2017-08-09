Эксперт: версия взрыва в польском Ту-154 под Смоленском не имеет оснований

ВАРШАВА, 9 авг — РИА Новости. Версия взрыва в самолете бывшего президента Польши Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году не имеет под собой оснований, заявил бывший глава правительственной комиссии по расследованию авиапроисшествий Мачей Ласек в эфире телеканала TVN24.

Новая польская комиссия, которая расследует обстоятельства катастрофы Ту-154, в среду заявила, что разрушения крыла самолета носят следы взрыва.

"Нет никаких доказательств, что крыло разрушилось из-за взрыва. Это взрыв должен был где-то быть записан, но не был записан", — сказал Ласек.

Он обратил внимание, что эксперты-пиротехники, которые исследовали крыло самолета, взяли пробы, которые потом исследовались в лаборатории. "Нет следов взрыва, а характер разломов не указывает на то, что был взрыв", — заявил Ласек.

Он заявил также о некомпетентности людей, которые в настоящее время расследуют авиакатастрофу. "Ни один из этих (экспертов) никогда не исследовал авиапроисшествия. Они не ездили в Смоленск", — сказал он.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Ранее председатель технической комиссии МАК по расследованию катастрофы Алексей Морозов в интервью РИА Новости заявил, что никаких признаков воздействия взрывчатых веществ на Ту-154 нет. Он подчеркнул, что при катастрофе в Смоленске ни характер разброса обломков, ни их состояние не подтверждают версии взрыва на борту или разрушения судна в воздухе до столкновения с препятствием. Он напомнил, что основная причина катастрофы — снижение борта ниже безопасной высоты, и как следствие — столкновение с деревом.

Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии.