СМИ: слова Трампа про "огонь и ярость" в адрес КНДР не были запланированы

Президент США Дональд Трамп пригрозил КНДР огнем и яростью в случае реальной угрозы для США

Президент США Дональд Трамп пригрозил КНДР огнем и яростью в случае реальной угрозы для США

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа про "огонь и ярость" в отношении КНДР были "незапланированными", передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее ответить "огнём и яростью" в случае, если с ее стороны будет реальная угроза для США. Позднее агентство Рёнхап сообщило, что военные КНДР изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана.

"Комментарий президента Трампа был незапланированным и спонтанным. Не было обсуждений о повышении резкости высказываний в ответ на заявления лидера КНДР Ким Чен Ына или о возможных эффектах от этого", — приводит агентство слова одного источника.

Как передает агентство со ссылкой на источники, слова Трампа могут "вызвать нежелательный ответ от лидера КНДР".

КНДР в июле провела два испытания баллистических ракет "Хвасон-14". По данным США, Южной Кореи и Японии, ракеты являются межконтинентальными. По данным военных РФ, выпущенные КНДР баллистические ракеты были средней дальности. КНДР, в свою очередь, оба раза заявляла об успешном проведении пусков межконтинентальных баллистических ракет.

Совет безопасности ООН в минувшую субботу единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.