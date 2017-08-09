СМИ: слова Трампа про "огонь и ярость" в адрес КНДР не были запланированы

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа про "огонь и ярость" в отношении КНДР были "незапланированными", передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации.
"Комментарий президента Трампа был незапланированным и спонтанным. Не было обсуждений о повышении резкости высказываний в ответ на заявления лидера КНДР Ким Чен Ына или о возможных эффектах от этого", — приводит агентство слова одного источника.
Как передает агентство со ссылкой на источники, слова Трампа могут "вызвать нежелательный ответ от лидера КНДР".
Совет безопасности ООН в минувшую субботу единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.