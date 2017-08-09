США ввели санкции против футболиста сборной Мексики Рафаэля Маркеса

ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Министерство финансов США в среду объявило о введении санкций по обвинению в связях с наркомафией против 22 граждан и 42 компаний из Мексики, включая футболиста мексиканской сборной Рафаэля Маркеса.

Вместе с Маркесом в санкционный список по обвинению в связях с боссом наркомафии Флоресом Эрнандесом попал мексиканский певец Хулио Сезар Альварес Монтелонго.

"Оба мужчины имеют давние отношения с Флоресом Эрнандесом и действовали в качестве прикрытия для него и его организации, которая занимается наркотрафиком, а также открывали счета от своего имени", — говорится в сообщении минфина.

Маркес, которому в феврале исполнилось 38 лет, считается одним из лучших игроков в истории мексиканского футбола. Помимо игр за сборную страны он выступал за такие клубы как "Барселона", "Монако", "Лион" и другие.