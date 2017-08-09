Небензя рассказал о влиянии возможных ответных мер США на дипломатов РФ

ООН, 9 авг — РИА Новости. Возможные ответные меры США на сокращение дипперсонала в России не должны затронуть дипломатов РФ при ООН, считает постпред России при ООН Василий Небензя.

На вопрос, не ожидает ли он возможной высылки Соединенными Штатами российских дипломатов при ООН, Небензя ответил: "Нет, не ожидаю".

"Наша миссия при ООН должна быть исключена из этих расчетов, касающихся двусторонних дипмиссий. Это другая миссия, аккредитованная при другой организации — она аккредитована при ООН, не при США", — сказал Небензя журналистам в ООН.

Штаб-квартира ООН располагается в Нью-Йорке.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил на выходных, что США планируют определиться с ответными мерами до 1 сентября.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что персонал дипломатической миссии США в России будет таким же, как и персонал российской дипмиссии в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, 755 сотрудников американского посольства должны будут прекратить свою деятельность. МИД России 28 июля предложил США до 1 сентября изменить численность сотрудников дипмиссии. Кроме того, РФ с 1 августа приостановила использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.