СМИ: японские машиностроители создали самый долговращающийся спиннер в мире

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Японская компания высокоточного машиностроения сконструировала спиннер, который может вращаться дольше всех существующих в мире моделей.
Время вращения большинства спиннеров – самой популярной игрушки 2017 года – не превышает нескольких минут.Франс Пресс, для создания "роллс-ройса" в мире спиннеров компания NSK использовала подшипники, разработанные для космических спутников. При испытаниях в токийском бюро агентства модель, получившая название Saturn Spinner, вращалась без перерыва 13,5 минут.
"Мы уверены, что наше изделие является самым долговращающимся", — заявил глава микропрецизионного подразделения компании Тосикадзу Исии.
Спиннер — прибор, имеющий одну ось и постоянно сохраняющий свое положение. Пользователь держит пальцами за внутреннюю, неподвижную часть и раскручивает внешнюю. Спиннер устроен так, что для запуска его движения достаточно легкого касания пальцем. Вес отдельных деталей подобран так, чтобы максимально долго сохранять свободное вращение спиннера.