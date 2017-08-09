В Киеве обвинили Россию в изоляции из-за строительства моста в Крым

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости. Перекрыв Керченский пролив при строительстве моста в Крым, Россия фактически обрекла Украину на изоляцию, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк сообщил, что Киев считает убытки торговых портов и готовит иск к Москве из-за ограничения судоходства в Керченском проливе в связи со строительством моста.

"Сейчас этот вопрос исследуется. Такими действиями РФ нарушает все международные нормы. Она фактически обрекает Украину на определенного рода изоляцию морским путем", — цитирует Туку украинское издание "Обозреватель".

По его словам, реакция на ситуацию – сфера компетенции министерства иностранных дел.

В среду с 06:00 до 18:00 в Керченском проливе было ограничено судоходство. Как отметили в инфоцентре "Крымский мост", капитанов судов за сутки проинформировали о вводимых ограничениях, что позволило им скорректировать график движения и минимизировать время ожидания в месте, где формируются караваны.

Всего, по данным администрации порта Керчи, прохода через Керчь-Еникальский канал 9 августа ожидают 38 судов, что значительно меньше, чем тех случаях, когда судоходство ограничивают из-за шторма.

Ранее министр транспорта России Максим Соколов сообщал, что морская операция по перевозке и установке самых габаритных конструкций моста через Керченский пролив — арочных пролетов — пройдет при минимальном ограничении судоходства, единовременная приостановка движения по фарватеру не превысит трех суток. Он также подчеркнул, что сразу после завершения технологических операций канал будет незамедлительно открываться для прохода судов.