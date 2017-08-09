В Киеве обвинили Россию в изоляции из-за строительства моста в Крым

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости. Перекрыв Керченский пролив при строительстве моста в Крым, Россия фактически обрекла Украину на изоляцию, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
"Сейчас этот вопрос исследуется. Такими действиями РФ нарушает все международные нормы. Она фактически обрекает Украину на определенного рода изоляцию морским путем", — цитирует Туку украинское издание "Обозреватель".
По его словам, реакция на ситуацию – сфера компетенции министерства иностранных дел.
Всего, по данным администрации порта Керчи, прохода через Керчь-Еникальский канал 9 августа ожидают 38 судов, что значительно меньше, чем тех случаях, когда судоходство ограничивают из-за шторма.
Ранее министр транспорта России Максим Соколов сообщал, что морская операция по перевозке и установке самых габаритных конструкций моста через Керченский пролив — арочных пролетов — пройдет при минимальном ограничении судоходства, единовременная приостановка движения по фарватеру не превысит трех суток. Он также подчеркнул, что сразу после завершения технологических операций канал будет незамедлительно открываться для прохода судов.