Мэттис заявил, что КНДР проиграет в любом конфликте, который спровоцирует

ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что КНДР потерпит поражение в гонке вооружений и любом конфликте, который она спровоцирует.

"Хотя госдепартамент (США) прикладывает все возможные усилия для устранения это глобальной угрозы (ядерной программы КНДР – ред.) дипломатическими мерами, необходимо отметить, что объединенные военные силы (США и их) союзников располагают на сегодня самыми четкими, натренированными и надежными оборонными и наступательными возможностями на Земле", — говорится в заявлении министра.

"Действия режима КНДР будут значительно превзойдены нашими и (КНДР) потерпит поражение в любой гонке вооружений или конфликте, который она инициирует", — отмечает Мэттис.

В субботу СБ ООН единогласно принял новую резолюцию по КНДР, которая ужесточает санкции против этой страны. При этом США отказались зафиксировать в резолюции отказ от попыток смены режима в КНДР.

Вскоре после этого Вашингтон и Пхеньян обменялись резкими заявлениями: президент США Дональд Трамп пообещал ответить КНДР "огнем и яростью" на возможные провокации, в ответ в Пхеньяне пригрозили ракетным ударом по американской базе на острове Гуам.