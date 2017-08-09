ООН готова помочь Китаю в ликвидации последствий землетрясения

Военная полиция эвакуирует постадавших в районе землетрясения в китайской провинции Сычуань

Военная полиция эвакуирует постадавших в районе землетрясения в китайской провинции Сычуань

ООН, 9 авг – РИА Новости. ООН готова оказать помощь Китаю в ликвидации последствий мощного землетрясения в китайской провинции Сычуань, сообщил журналистам в среду официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"ООН выражает свои соболезнования народу и правительству Китая", — сказал Дюжаррик.

Он отметил, что "мы готовы оказать помощь, если будет соответствующий запрос".

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 по местному времени (16.19 мск) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7. После этого было зафиксировано более тысячи афтершоков.