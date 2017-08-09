Россия готовится захватить Белоруссию, считает Саакашвили

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Россия собирается захватить Белоруссию, и операция начнется во время совместных военных учений "Запад". Такое заявление он сделал в интервью агентству BNS, сообщает "Украина ру".

"Что мы видим в Белоруссии — я думаю, что Россия собирается занять и аннексировать Белоруссию", — утверждает бывший политик.

По его мнению, необходимая инфраструктура для "захвата" страны будет привезена во время учений "Запад". "Таким образом, угроза не исчезла, она только возрастает. Просто сейчас украинцы ее задерживают у своих границ", — заявил Саакашвили.

Совместные российско-белорусские учения "Запад" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии. Маневры вызвали обеспокоенность на Западе. Американский посол в Эстонии Джеймс Мелвилл заявил, что США разместят по роте военнослужащих в каждой из стран Балтии накануне учений "Запад-2017". В Минске реакцию стран Запада на предстоящие учения назвали частью геополитической игры и "нагнетанием обстановки".

Минобороны Литвы подготовило отчет об угрозах нацбезопасности, особую опасность усмотрев маневрах. Министерство обороны Белоруссии назвало документ домыслом и отказалось его комментировать. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что заявление литовских спецслужб является проявлением тотальной русофобии, навязываемой извне.