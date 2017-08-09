Россия готовится захватить Белоруссию, считает Саакашвили

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Россия собирается захватить Белоруссию, и операция начнется во время совместных военных учений "Запад". Такое заявление он сделал в интервью агентству BNS, сообщает "Украина ру".
По его мнению, необходимая инфраструктура для "захвата" страны будет привезена во время учений "Запад". "Таким образом, угроза не исчезла, она только возрастает. Просто сейчас украинцы ее задерживают у своих границ", — заявил Саакашвили.
Совместные российско-белорусские учения "Запад" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии. Маневры вызвали обеспокоенность на Западе. Американский посол в Эстонии Джеймс Мелвилл заявил, что США разместят по роте военнослужащих в каждой из стран Балтии накануне учений "Запад-2017". В Минске реакцию стран Запада на предстоящие учения назвали частью геополитической игры и "нагнетанием обстановки".
Минобороны Литвы подготовило отчет об угрозах нацбезопасности, особую опасность усмотрев маневрах. Министерство обороны Белоруссии назвало документ домыслом и отказалось его комментировать. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что заявление литовских спецслужб является проявлением тотальной русофобии, навязываемой извне.