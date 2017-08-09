На Украине завели уголовное дело после гибели двух силовиков в Донбассе

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости. Военная прокуратура Украины завела дело по факту нарушения правил обращения с оружием, в результате которого в Донбассе двое военных погибли и пятеро были травмированы, сообщила в среду пресс-служба Генеральной прокуратура Украины.

Накануне пресс-центр военной операции силовиков в Facebook сообщил, что двое украинских военных погибли и пять были ранены в Донбассе после того, как в ходе обстрела позиций ополчения одно из орудий силовиков "вышло из строя и разорвалось".

"Военной прокуратурой Донецкого гарнизона в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовном правонарушении, предусмотренном частью третей статьи 414 УК Украины ("нарушение правил обращения с оружием, повлекшее гибель нескольких лиц и причинившие телесные повреждения нескольким лицам")", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, на боевой позиции вблизи города Марьинка Донецкой области в результате нарушения военнослужащими одной из воинских частей правил обращения с оружием при осуществлении ответного огня произошел разрыв мины в канале ствола 120 мм миномета 2С12 "Сани".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.