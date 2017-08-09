"ВКонтакте", Mail.ru и "Яндекс" остаются в украинском топ-20 сайтов

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости. Несмотря на блокировку, сайты Vk.com, Mail.ru, Yandex.ua остаются в украинском топе, но уже за пределами первой десятки, свидетельствуют данные исследовательской компании Kantar TNS.

"Блокировка российских ресурсов значительно изменило картину популярных сайтов на Украине. Несмотря на запрет, Vk.com, Mail.ru, Yandex.ua все же остаются в украинском топе, но уже за пределами первой 10-ки. Первая тройка изменила свой состав — на третьем месте теперь Facebook.com, который стал самой популярной социальной сетью в Украине", — говорится в сообщении на сайте компании в среду.

Как отмечается, Vk.com, занимающий 11 место, все же вырос в охвате. "Ok.ru покинул рейтинг и в июле набрал 12,63%. Значительно снизились охвата Opera.com и зафиксировались на уровне 5,07%", — говорится в сообщении.

В мае президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, в стране запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.