ФБР проводило обыск в доме Манафорта, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. Сотрудники ФБР США в конце июля провели обыск в доме бывшего менеджера предвыборной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта в рамках расследования "вмешательства РФ" в выборы в США, сообщает газета Washington Post.

По данным издания, обыск был произведен "в предрассветные часы" 26 июля в доме Манафорта в Александрии. Сообщается, что сотрудники ФБР покинули дом "с различными записями".

Washington Post также отмечает, что обыск прошел на следующий день после того, как Манафорт добровольно выступил в конгрессе, где также ведется расследование "вмешательства РФ".

"Ордер на обыск указывает, что следствие сообщило федеральному судье (который выдавал ордер – ред.), что есть основания полагать, что Манафорту нельзя доверять в том, что он передаст все записи в ответ на запрос от большого жюри", — пишет издание.