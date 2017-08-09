Белград потребовал освобождения граждан России и Сербии в Косово

БЕЛГРАД, 9 авг – РИА Новости. Сербия самым острым образом осуждает действия косовской полиции по отношению к гражданам Сербии и России, которые были задержаны накануне вблизи административной линии в ходе посещения Косово и требует их срочного освобождения, заявил в среду директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) Марко Джурич.

Накануне полиция самопровозглашенной республики Косово сообщила, что шесть граждан России и еще пятеро сербов были задержаны во вторник в Косово за незаконное пересечение границы со стороны Сербии. Как в среду рассказала РИА Новости дочь одной из задержанных Наталья Шепелева, компания из Тольятти — русская жена, муж-серб, их несовершеннолетняя дочь и их русские друзья — ехали в гости к родственникам, когда их задержали.

Посольство России в Сербии находится в контакте с шестью задержанными гражданами РФ и оказывает необходимую помощь, сообщили РИА Новости в диппредставительстве.

"Самым острым образом осуждаю методы и произвол полиции и органов правосудия автономного края, которым подвергнута группа граждан Сербии и России, задержанная вблизи административной границы в ходе посещения Косово и Метохии, как попытку политического злоупотребления ситуацией и требую, чтобы они были выпущены на свободу", — говорится в заявлении Джурича.

Руководитель канцелярии по КиМ отметил, что группе назначен арест в течение 48 часов, "а их освобождение умышленно откладывается под предлогом, что суд слишком занят, чтобы разбираться с этим делом". Джурич подчеркнул, что по его данным, среди задержанных – беременная женщина и несовершеннолетнее лицо, что делает условия ареста "еще более бесчеловечными".

В свою очередь, главный прокурор самопровозглашенной республики Косово Имер Бека объявил, что задержанные подозреваются в "участии в незаконных учениях на севере края".

Во вторник полиция Косово сообщила, что полицейские получили информацию о том, что сербские и российские граждане попытаются незаконно проникнуть со стороны центральной Сербии на территорию Косово близ города Подуево. Всех задержанных отправили на допрос в полицию. О произошедшем уведомили адвокатскую палата Косово и российскую дипломатическую канцелярию в Приштине (подразделение посольства России в Сербии).

Албанские власти Косово в одностороннем порядке провозгласили независимость края от Сербии в 2008 году. Сербия, Россия и многие другие страны мира не признают косовский суверенитет. Для ряда стран, в первую очередь не признающих независимость Косово, местные власти ввели визовый режим — чтобы въехать в непризнанную республику, им нужно получать косовскую визу или иметь действующую шенгенскую визу.