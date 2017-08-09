Мэра итальянского города выгнали из ресторана из-за шорт

РИМ, 9 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Мэр тосканского Виареджо рассказал, как его не пустили в один из ресторанов города из-за того, что он был в шортах.

О "немного унизительном опыте" Джорджо дель Гингаро рассказал в своем Facebook. По словам политика, несколько дней назад он договорился поужинать с друзьями в одном местном ресторане, который он время от времени посещает. Встреча должна была быть неформальной, поэтому он "позволил себе одеться в стиле casual".

"Мы приходим, нас сажают за столик с видом на море, болтаем со знакомыми за соседним столиком, обмениваемся новостями, расслабленные и довольные тем, что наконец смогли спокойно увидеться. Тут ко мне подходит смущенный официант и говорит, что из-за того, что я не в длинных брюках, я не могу находиться в ресторане", — написал он.

Дель Гингаро отметил, что не подозревал о существовании в портовом ресторане таких "железных правил", касающихся длины штанов, однако ему ничего не оставалось, кроме как смириться с ними и "не без стыда" выйти из-за стола, попрощаться с друзьями и покинуть ресторан.

После "досадного и неприятного" эпизода мэр Виареджо "отлично поужинал" в другом ресторане, где не было никаких ограничений относительно одежды.

"И вообще, между нами, так ли я был ужасно одет?" — написал дель Гингаро, сопроводив пост своей фотографией в злополучных шортах.

Спустя несколько часов на публикацию отреагировали представители ресторана. Они заявили, что дресс-код вступает в силу после 19 часов, о чем в ресторане сообщают несколько информационных табличек, и в качестве примирительного жеста предложили мэр карточку постоянного гостя.