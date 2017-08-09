МИД Украины установил, где находятся "пропавшие" в Финляндии сборщики ягод

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости. МИД Украины установил, где находятся украинцы, которые, по информации СМИ, пропали в Финляндии, сообщил РИА Новости начальник управления консульского обеспечения внешнеполитического ведомства Василий Кирилич.

Ранее финские СМИ сообщили, что в муниципалитете Тууповаара пропали 40 иностранных сборщиков ягод, среди них 37 граждан Украины и три эстонца. Посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров предположил, что его соотечественники на самом деле не исчезли, а сменили работу.

По словам Кирилича, это предположение подтвердилось: 20 украинцев нашли новую работу, а еще 17 решили вернуться на родину.

Он добавил, что украинский посол лично поддерживает контакт с руководителем группы, и заверил, что все граждане здоровы, а их семьи на Украине проинформированы о ситуации.

Ранее департамент консульской службы МИД сообщал, что ежегодно на сезонные работы в Финляндию приезжают около 10 тысяч украинцев. Они работают легально по контрактам.