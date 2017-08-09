В Бильбао устроили новую акцию против туристов

МАДРИД, 9 авг – РИА Новости. Неизвестные разрисовали и закидали краской двери и фасад баскского агентства по туризму Basquetour в Бильбао, это стало очередной акцией протеста левых радикалов, направленной, по их выражению, против "туристической модели страны".

Надписи призывают принять участие в намеченной на 17 августа акции протеста в Стране басков, которую проводит молодежная левая организация Ernai, кроме того, на фасаде написан лозунг этой организации "Herria Bizirik" ("Народ жив"). 17 августа в Сан-Себастьяне и Гернике должны пройти акции под лозунгами "Ваш туризм – это нищета молодежи". Еще одна акция протеста против туризма запланирована на 22 августа в Бильбао.

Правительство Страны басков призвало к ответственности и осудило новые нападения на туристический сектор. В обнародованном в среду заявлении баскские власти напомнили, что туризм в прошлом году принес в бюджет автономного сообщества 4,1 миллиарда евро, в этой сфере было создано 100 тысяч рабочих мест, туристический сектор обеспечивает 6% ВВП Страны басков.

Первая акция под лозунгом "Народ жив. Организация. Независимость. Социализм. Феминизм. Нас нет на открытках" состоялась в понедельник в столице Страны басков Витории. По словам представителя Ernai Лур Албису, подобными акциями молодежная организация хочет показать, что "за открытками Страны басков есть другой народ". Она обратила внимание на проблемы с безработицей в автономном сообществе, а также сложности с получением или покупкой жилья. Подобными выступлениями члены левой организации хотят "привлечь внимание к своему политическому проекту, основанному на независимости и социализме". Кроме того, участники митинга требовали освобождения членов террористической организации ЭТА, которых они считают "политзаключенными".

На прошлой неделе в Сан-Себастьяне появились надписи "Tourist, go home". В соцсетях Ernai поддерживает акции против "туристической модели" каталонской молодежной левой организации Arra, которые ее активисты проводят в Каталонии, на Балеарских островах и в Валенсии.

Ernai — молодежная политическая организация, действующая на территории Страны Басков, создана в 2013 году, по сути стала преемницей запрещенной в 2002 году молодежной организации баскских сепаратистов Segi. Ее цель — создание социалистического независимого государства. Самой громкой акцией этого года стало нападение на штаб-квартиру Баскской националистической партии в Сан-Себастьяне — здание закидали мусором и дымовыми шашками. Кроме того, 1 мая левые радикалы сняли с мэрий ряда городов региона флаг Испании.

В последнее время в Каталонии, Валенсии, Майорке, а также Стране Басков участились акции, связанные с протестами леворадикальных сепаратистских организаций против туристов.

В первом полугодии Испания установила очередной рекорд по числу иностранных туристов — 36,4 миллиона, это на 11,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самые популярные направления — Каталония, Канарские и Балеарские острова. Премьер Испании Мариано Рахой сообщил в понедельник, что туризм обеспечивает 11% ВВП Испании и призвал "заботиться о нем и хорошо к нему относиться".