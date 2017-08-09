Премьер Франции подтвердил задержание подозреваемого в наезде на военных

ПАРИЖ, 9 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подтвердил, что задержанный на автотрассе А16 на севере страны автомобилист является подозреваемым в нападении на военных в пригороде Парижа Леваллуа-Перре.

Утром в среду автомобиль BMW темного цвета наехал на группу военнослужащих операции Sentinelle, выходивших из казармы в Леваллуа-Перре. Ранения получили шесть человек, угрозы их жизни нет. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия. Спустя несколько часов на трассе A16 между городами Булонь-сюр-Мер и Кале в ходе полицейской спецоперации был остановлен автомобилист, подозреваемый в совершении нападения. В ходе задержания он получил пять пулевых ранений и был доставлен в госпиталь. Также был ранен один из полицейских.

"Подозреваемый, управлявший автомобилем, был задержан на трассе, соединяющей Париж и Булонь-сюр-Мер", — сказал Филипп, выступая в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции.