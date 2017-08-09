СБУ заподозрила чиновника ДНР в финансировании терроризма

Табличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото

Табличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает первого замминистра доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики в финансировании терроризма, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Служба безопасности Украины объявила заочное подозрение "первому заместителю министра доходов и сборов "ДНР" в финансировании действий по незаконному изменению территории Украины и финансировании терроризма", — говорится в сообщении.

По данным СБУ, бывший чиновник районной фискальной службы Донецка в конце 2014 года занял должность первого заместителя министра доходов и сборов ДНР. Чиновник отвечал за сбор налогов в бюджет ДНР. Как утверждают в ведомстве, собранные таким образом деньги перераспределялись для закупки военной техники, боеприпасов, средств инженерного оборудования.

Поскольку чиновник находится на неподконтрольной украинской власти территории, ему заочно объявлено подозрение по статьям "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "Создание террористической группы или террористической организации" и "Финансирование терроризма".