Задержанный по подозрению в нападении на военных во Франции не был вооружен

ПАРИЖ, 9 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Мужчина, задержанный в среду по подозрению в автомобильном наезде на военнослужащих под Парижем, не был вооружен, передает агентство Рейтер со ссылкой на собственный источник.

Утром в среду автомобиль BMW темного цвета наехал на группу военнослужащих операции Sentinelle, выходивших из казармы в Леваллуа-Перре. Ранения получили шесть человек, угрозы их жизни нет. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия. Мэр Леваллуа-Перре Патрик Балкани заявил, что инцидент, "без сомнения, является обдуманной акцией".

Спустя несколько часов на трассе A16 между городами Булонь-сюр-Мер и Кале в ходе полицейской спецоперации был остановлен автомобилист, подозреваемый в совершении нападения. В ходе задержания он получил пять пулевых ранений и был доставлен в госпиталь.

Также был ранен один из полицейских. По информации агентства, водитель BMW не был вооружен, а сотрудник правоохранительных органов получил ранение шальной пулей.