Шпионские страсти: литовский сейм требует запретить российское ПО

ВИЛЬНЮС, 9 авг – РИА Новости. Депутаты литовского Сейма от партии консерваторов предложили пересмотреть вопросы использования российских информационных технологий и программного обеспечения, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на пресс-службу парламента.
Парламентарии предложили установить четкие критерии для заключения контрактов на программное обеспечение.
"Некоторые государственные учреждения до сих пор используют небезопасное российское программное обеспечение. Например, Департамент полиции с 2006 года использует финансовую программу "1С: Предприятие". В то же время в Украине было обнаружено, что это программное обеспечение используется русской разведкой, и уже запрещено", — сказал Касчюнас.
По его мнению Ажубалиса, разработчики такого ПО, как "1С" или "Касперский", связаны с российскими спецслужбами, и использование их продукции ставит под угрозу кибербезопасность страны. По его мнению, программы могут использоваться не только для шпионажа, но и для кибератак.
В июле эта же группа депутатов требовала запретить использование антивируса Касперского в госучреждениях страны.
Ранее в Литве остановили создание центра данных из-за того, что компанию, которая занималась проектом, обвинили в связях с российской разведкой.
Все новости Литвы читайте на сайте Sputnik Литва >>