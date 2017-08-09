Шпионские страсти: литовский сейм требует запретить российское ПО

ВИЛЬНЮС, 9 авг – РИА Новости. Депутаты литовского Сейма от партии консерваторов предложили пересмотреть вопросы использования российских информационных технологий и программного обеспечения, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на пресс-службу парламента.

Члены парламентской фракции "Союза Отечества — Христианских демократов Литвы" Лауринас Касчюнас, Жигимантас Павиленис и Аудронюс Ажубалис просят оценить применение информационных технологий и программного обеспечения российского производства в государственных учреждениях и организациях, имеющих стратегическое значение для национальной безопасности.

Парламентарии предложили установить четкие критерии для заключения контрактов на программное обеспечение.

"Некоторые государственные учреждения до сих пор используют небезопасное российское программное обеспечение. Например, Департамент полиции с 2006 года использует финансовую программу "1С: Предприятие". В то же время в Украине было обнаружено, что это программное обеспечение используется русской разведкой, и уже запрещено", — сказал Касчюнас.

По его мнению Ажубалиса, разработчики такого ПО, как "1С" или "Касперский", связаны с российскими спецслужбами, и использование их продукции ставит под угрозу кибербезопасность страны. По его мнению, программы могут использоваться не только для шпионажа, но и для кибератак.

В частности, депутаты обратили внимание на положение компании "Литовские железные дороги". Организация в течение пяти лет использует систему безопасности Klub-U российского военно-промышленного комплекса "Ижевский радиозавод". Она была установлена на все локомотивы при модернизации литовского железнодорожного сообщения. По мнению парламентариев, с помощью спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС Россия определяет не только координаты локомотивов, но и параметры движения (координаты и скорость), а также может контролировать доступ к данным.

В июле эта же группа депутатов требовала запретить использование антивируса Касперского в госучреждениях страны.

Ранее в Литве остановили создание центра данных из-за того, что компанию, которая занималась проектом, обвинили в связях с российской разведкой.

Все новости Литвы читайте на сайте Sputnik Литва >>