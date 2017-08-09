Четверо полицейских стали жертвами атаки террористов на Синае в Египте

КАИР, 9 авг — РИА Новости. Четверо египетских полицейских стали жертвами атаки, устроенной в среду террористами на севере Синайского полуострова, об этом со ссылкой на свои источники в службах безопасности сообщил телеканал Sky News Arabia.
Египет уже более двух лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки. Из этого региона регулярно поступают сообщения о новых атаках экстремистов. За последнее время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни полицейских и военнослужащих.