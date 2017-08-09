Депутат: однажды в ЕС оставят вопрос Крыма ради развития связей с Россией

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Понимание необходимости развития нормальных взаимоотношений с Россией, что предполагает оставить в стороне вопрос о статусе Крыма, с течением времени может стать позицией большинства европейских политиков, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

В субботу глава Свободной демократической партии и возможный участник будущей правительственной коалиции в Германии Кристиан Линднер заявил в интервью, что безопасность и благосостояние в Европе зависят в том числе от отношений с Россией, и поэтому необходимо развивать отношения с Москвой и на данном этапе принять нынешний статус Крыма как "временное решение на неопределенный срок".

Согласно данным опроса института изучения общественного мнения Civey, 44,4% граждан Германии разделяют мнение Линднера по Крыму, 43,2% — отвергают его. При этом заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что позиция федерального правительства Германии в отношении статуса Крыма остается неизменной, а Линднер высказывал по этому вопросу свое личное мнение.

"С самого начала часть европейских политиков исходила из совершенно здравой логики, что Крым исторически является частью России, а волеизъявление крымчан было однозначным, и возвращение Крыма в состав России в этом отношении вполне понятно, оправдано и закономерно. Ясно, что не все политики европейские рискуют об этом прямо говорить. Но такая часть есть", — сказал РИА Новости Новиков.

Он отметил, что для полноценного развития отношений России со странами Евросоюза, необходимо оставить в стороне крымскую риторику и заняться актуальными вопросами.

"Другая часть (европейских политиков) говорит о том, что надо считаться с реальностью. И сейчас мы как раз обсуждаем такую ситуацию, когда ради развития взаимоотношений предлагается оставить крымскую проблему в стороне и развивать политические, экономические, общественные связи. Это является выражением здравой позиции и с течением времени есть все основания для того, чтобы эта позиция стала позиций большинства", — отметил депутат.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".