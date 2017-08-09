Вооруженные люди захватили отель в центре Риги

РИГА, 9 авг – РИА Новости. Вооруженные люди захватили отель Garden Palace в Старой Риге, сообщают местные СМИ.

Как передает радиостанция Baltkom со ссылкой на представителя Государственной полиции Саманту Чапковску, люди с оружием ворвались в отель в ночь на среду из-за конфликта владельца и одного из постояльцев.

По словам главы правления заведения Улдис Скудра, которого цитирует интернет-издание NRA, нападавшие заходили в номера, выгнали одну из постоялиц на улицу и силой отобрали у нее документы и телефон, чтобы она не могла вызвать полицию. В полицию обратились хозяева гостиницы.

Владельцы отеля заявляют, что в здании до сих пор находятся вооруженные люди, а их внутрь не пускают. Работа отеля парализована, на территории находится много людей в камуфляже.

Полиция пока не сообщает подробности происшествия.