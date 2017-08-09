Франция призывает КНДР и США сделать все для деэскалации конфликта

ПАРИЖ, 9 авг — РИА Новости. Французские власти призывают КНДР и США сделать все для деэскалации конфликта, заявил официальный представитель правительства Франции Кристоф Кастанер.
Он отметил, что в настоящее время Северная Корея располагает средствами для запуска межконтинентальных баллистических ракет, которые могут преодолевать расстояние в 6-9 тысяч километров. "В эти дни американская пресса сообщает о возможностях (КНДР) оснастить эти ракеты ядерным оружием. При этом расстояние позволяет нанести удар по территории США", — сказал Кастанер. Комментируя высказывания президента США Дональда Трампа, представитель французского правительства отметил решимость американского лидера, который не может допустить, чтобы его страна была мишенью ядерных ракет.
КНДР в июле провела два испытания баллистических ракет "Хвасон-14". По данным США, Южной Кореи и Японии, ракеты являются межконтинентальными. По данным военных РФ, выпущенные КНДР баллистические ракеты были средней дальности. КНДР, в свою очередь, оба раза заявляла об успешном проведении пусков межконтинентальных баллистических ракет.
Президент США Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнем и яростью" в случае угрозы для США. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Северная Корея рассматривает возможность ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам.
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