Франция призывает КНДР и США сделать все для деэскалации конфликта

ПАРИЖ, 9 авг — РИА Новости. Французские власти призывают КНДР и США сделать все для деэскалации конфликта, заявил официальный представитель правительства Франции Кристоф Кастанер.

"Мы призываем тех и других к ответственности и деэскалации. Франция со своей стороны готова сделать все необходимое для нахождения мирного выхода из кризиса, поскольку риск существует", — сказал Кастанер на брифинге по итогам заседания кабинета министров.

Он отметил, что в настоящее время Северная Корея располагает средствами для запуска межконтинентальных баллистических ракет, которые могут преодолевать расстояние в 6-9 тысяч километров. "В эти дни американская пресса сообщает о возможностях (КНДР) оснастить эти ракеты ядерным оружием. При этом расстояние позволяет нанести удар по территории США", — сказал Кастанер. Комментируя высказывания президента США Дональда Трампа, представитель французского правительства отметил решимость американского лидера, который не может допустить, чтобы его страна была мишенью ядерных ракет.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Трамп пригрозил КНДР "огнем и яростью" в случае реальной угрозы для США

КНДР в июле провела два испытания баллистических ракет "Хвасон-14". По данным США, Южной Кореи и Японии, ракеты являются межконтинентальными. По данным военных РФ, выпущенные КНДР баллистические ракеты были средней дальности. КНДР, в свою очередь, оба раза заявляла об успешном проведении пусков межконтинентальных баллистических ракет.

Совет безопасности ООН в минувшую субботу единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.

Президент США Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнем и яростью" в случае угрозы для США. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Северная Корея рассматривает возможность ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам.

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