Силовики используют осветительные мины для поджога домов, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 9 авг — РИА Новости. Украинские силовики используют в Донбассе осветительные боеприпасы для умышленного поджога жилья, за сутки из-за их применения сгорели два дома, сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.
По его словам, во вторник вечером украинские силовики применили осветительные мины по окраинам подконтрольной ДНР Ясиноватой, что могли видеть представители миссии ОБСЕ.
"Удостовериться в том, что украинская сторона все активнее применяет именно осветительные мины, представители ОБСЕ во главе с Александром Хугом могли лично в ходе своей вчерашней работы в Красном Партизане в районе 20.00. В это время с позиций в районе Авдеевки по окраине Ясиноватой было выпущено 15 осветительных мин", — добавил Басурин.