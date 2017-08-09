Силовики используют осветительные мины для поджога домов, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 9 авг — РИА Новости. Украинские силовики используют в Донбассе осветительные боеприпасы для умышленного поджога жилья, за сутки из-за их применения сгорели два дома, сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

"Мы продолжаем фиксировать случаи применения подразделениями ВСУ осветительных мин калибром 120 и 82 миллиметра по принципу зажигательных боеприпасов. За прошедшие сутки таким способом украинские военные целенаправленно подожгли и уничтожили два жилых дома в Дзержинском и Коминтерново. Также с помощью осветительных мин осуществлен умышленный поджог полей в районе Новой Таврии и Коминтерново", — сказал в среду Басурин.

По его словам, во вторник вечером украинские силовики применили осветительные мины по окраинам подконтрольной ДНР Ясиноватой, что могли видеть представители миссии ОБСЕ.

"Удостовериться в том, что украинская сторона все активнее применяет именно осветительные мины, представители ОБСЕ во главе с Александром Хугом могли лично в ходе своей вчерашней работы в Красном Партизане в районе 20.00. В это время с позиций в районе Авдеевки по окраине Ясиноватой было выпущено 15 осветительных мин", — добавил Басурин.