Вооруженные люди убили трех сотрудниц американской авиабазы в Афганистане

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Три сотрудницы американской авиабазы Баграм в Афганистане погибли, одна получила ранения в результате нападения группы вооруженных людей, передает телеканал Tolo News со ссылкой на местных чиновников.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России