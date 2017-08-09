Вооруженные люди убили трех сотрудниц американской авиабазы в Афганистане

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Три сотрудницы американской авиабазы Баграм в Афганистане погибли, одна получила ранения в результате нападения группы вооруженных людей, передает телеканал Tolo News со ссылкой на местных чиновников.

По его данным, вооруженные люди покинули место нападения. Как сообщает телеканал, ни одна из группировок не взяла ответственность за нападение.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России