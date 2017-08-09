В Кении полиция открыла огонь по протестующим после выборов президента

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Полиция Кении на юго-западе страны открыла огонь по протестующим, недовольным результатами прошедших в стране выборов президента, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Полиция сообщила, что столкновения между правоохранителями и протестующими произошло в округе Кисии.

Ранее сообщалось, что действующий президент Кении Ухуру Кениата лидирует на выборах с 55% голосов после того, как две трети избирательных участков страны сообщили о результатах голосования. По данным избирательной комиссии, главный соперник Кениаты — бывший премьер-министр страны Раила Одинга — набирает 44% голосов.

Оппозиционная коалиция Кении отвергла предварительные результаты голосования на выборах. Экс-премьер министр Кении Раила Одинга заявил, что база данных избирательной комиссии страны подверглась хакерской атаке, из-за чего результаты всеобщих выборов были подтасованы.